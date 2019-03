Les 10 avantages les plus évidents d’être divorcée

Le divorce, quel pied ! Je plaisante bien sûr… même si je reconnais que cela n’a pas que des inconvénients. Vous pouvez me faire confiance, je suis passée par là.

J’ai joint le premier groupe à l’âge de 28 ans, et rallié récemment le second après 23 ans de mariage. Mon ex et moi avons divorcé parce que notre couple n’allait nulle part. Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère. Il nous a fallu toutes ces années pour en arriver là, et près de deux ans à discuter de divorce, deux ans au cours desquels nous n’avons pu nous démontrer l’un à l’autre que mettre fin à notre mariage était une erreur. Le divorce n’est pas un motif de célébration. C’est la fin d’un mariage, et peu importe à quel point celui-ci a été désastreux, cet échec a toujours quelque chose de triste. Quels que soient les rêves de vie commune que vous et votre conjoint ayez pu avoir, ils sont bel et bien kaput. Ce n’est qu’une fois les papiers du divorce signés qu’il y a enfin eu de la place pour le deuil. Mais comme tout deuil, le mien a fini par s’estomper et ce qui avait été ressenti comme une perte est devenu une opportunité. Ce qui m’amène aux bonnes nouvelles.

Je suis maintenant en mesure de voir que j’ai réussi mon mariage

Lorsque j’étais encore mariée et qu’il était clair que ni mon mari ni moi-même n’étions heureux, je vivais cela comme un échec. Pourquoi ne pouvais-je pas être heureuse, me demandais-je? Et lui? Pourquoi était-ce si dur pour moi? Pour nous? Qu’est-ce qui n’allait pas chez moi? Chez nous? Ma tête était une caisse de résonance où grondaient la colère, la déception, la honte et le dégoût de soi. Dans tout ce tumulte, il était facile d’oublier que mon mariage avait tout de même duré deux décennies, et que nous avions donné naissance à deux fils brillants qui fréquentaient maintenant l’université.Ensemble, mon mari et moi avions réussi à passer du stade de jeunes adultes fauchés et inexpérimentés à celui d’adultes propriétaires d’une belle maison dans un coin que nous avions été capables de nous payer, entre autres parce que nous avions investi judicieusement et pris de bonnes décisions.

Pendant le divorce, j’avais perdu tout ça de vue. Mais une fois la séparation consommée, j’ai pu laisser parler mon cœur et regarder enfin tout ce que nous avions accompli en tant que couple. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que notre parcours était plutôt réussi. Notre union n’a pas duré éternellement… mais rien ne dure éternellement. Et peut-être que notre dernière et plus grande réussite a été de savoir exactement combien de temps vivre ensemble et quand exactement il fallait jeter l’éponge.

