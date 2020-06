10 façons de faire plaisir à un père

BBERNARD/SHUTTERSTOCK

Pour faire plaisir à un père, donnez-lui le choix!

Laissez votre père choisir ce qu’il veut pour souper sans commentaire sur le nombre de calories, la trop haute teneur en gras et, surtout, sans proposer une alternative santé. Une pizza pour lui, ce n’est pas celle que vous imaginez avec une pâte à la farine de blé et des asperges, des épinards et un fromage fin sur le dessus! Acceptez de lui faire vraiment plaisir!

