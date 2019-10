Mal de tête: les meilleurs remèdes naturels

9 / 19

Essence de lavande

Diverses essences, particulièrement la lavande, peuvent soulager la tension et le mal de tête. Mettez-en quelques gouttes sur votre front et vos tempes et massez délicatement, puis étendez-vous, de préférence dans une pièce fraîche, obscure et calme, et inhalez les émanations. Restez étendue le plus longtemps possible; le traitement n’en sera que plus efficace.

