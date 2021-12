Graphologie: ce que l’écriture manuscrite révèle sur votre personnalité

TATIANA AYAZO/SÉLECTION.CA

Des «o» ouverts ou fermés?

Selon The Pen Warehouse, la façon dont vous écrivez vos «o» peut en dire plus long sur votre personnalité que vous ne le pensez. Si vos «o» sont généralement fermés, vous avez probablement tendance à vous renfermer sur vous-même et êtes plus introverti. Si au contraire vos «o» sont généralement ouverts, il y a de fortes chances que vous soyez plus social et extraverti. Et si vous n’étiez ni introverti ou extraverti: êtes-vous ambiverti?