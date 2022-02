Voici ce que votre position de sommeil révèle sur votre personnalité

D’après un sondage réalisé en Grande-Bretagne par le fabricant de matelas Sealy, les personnes travaillant dans le marketing et la publicité, âgées de 45 à 54 ans et détenant un diplôme universitaire, préfèrent dormir sur le côté gauche. Les personnes travaillant dans le transport et la production, âgées de 35 à 44 ans, fumeuses et buveuses de café (minimum de 10 tasses par jour) choisissent, elles, le côté droit.

Selon le sondage Sealy, le profil type du dormeur sur le ventre est une personne qui travaille dans l’agriculture, est âgée de 45 à 54 ans et consomme beaucoup d’alcool (autour de 7 à 10 unités par jour — soit à peu près deux ou trois bières ou verres de vin quotidiennement). D’ailleurs, selon Chris Idzikowski, si votre position de prédilection est d’être sur le ventre et d’avoir la tête tournée sur le côté, l’oreiller dans vos bras, vous avez tendance à être sociable et même effronté — vous n’aimez surtout pas être critiqué — et vous évitez du mieux que vous le pouvez les situations critiques.

En outre, cette position fait aussi que le cou reste longtemps dans la même position. Il ne faudra donc pas s’étonner si, au lever, on a des raideurs au cou, des spasmes musculaires et de la douleur chronique.

Dormir sur le ventre est beaucoup moins fréquent que dormir sur le côté. On le déconseille d’ailleurs aux femmes enceintes et à celles qui ont beaucoup de poitrine, tout comme aux personnes souffrant de blessures au cou, de maux de dos ou qui dorment sur un matelas très mou. La raison est simple, dormir sur le ventre fait arquer le dos, explique Susanne Flother. Voici quelle position vous devriez adopter pour dormir si vous souffrez de douleurs lombaires.

Sur le dos

Les personnes qui dorment sur le dos se retrouvent dans le transport et la logistique, d’après le sondage Sealy. Elles sont également plus susceptibles de se réveiller «en pleine forme» le matin. Cela s’explique sans doute par ceci que ces sujets sont habituellement jeunes et ont entre 25 et 34 ans.

Dormir sur le dos est aussi associé au ronflement, rappelle David Greuner. Or, si, vous, vous vous levez en pleine forme il se peut que ce ne soit pas le cas de votre partenaire. «Quand vous êtes couché sur le dos, les voies respiratoires sont resserrées et cela provoque des ronflements plus sonores et plus fréquents», explique Michael Breus. Les ronflements peuvent être atténués en se mettant sur le côté, conseille-t-il. Si cette dernière position vous semble difficile à tenir, il existe des produits pratiques qui pourraient vous aider. Vous pouvez même placer un petit ballon de football dans un sac à dos d’enfant que vous porterez lorsque vous dormez. Votre corps évitera ainsi la position sur le dos.

Une récente étude publiée dans le Journal of Physiology établit également que dormir sur le dos alors qu’on en est à un stade avancé de grossesse est mauvais pour le bébé et que cette position augmente le risque de mort à la naissance.

