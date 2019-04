Vivre sainement

Manque de sommeil: 8 conséquences sur votre travail

Ne pas dormir assez plombe votre productivité ainsi que votre mémoire et vous rend moins performant au bureau.



1 / 8 Africa Studio/Shutterstock Dormir : presqu’une exigence professionnelle Selon la Fondation nationale du sommeil, un adulte devrait dormir entre sept et neuf heures par jour jusqu’à 65 ans, puis de sept à huit heures une fois dépassé cet âge. Si vous ne le faites pas sur une base régulière, vous allez au-devant de problèmes à court et à long terme. «La recherche est claire : non seulement le sommeil est essentiel à notre santé physique globale, à notre santé mentale et à notre bien-être général, mais il améliore notre rendement au travail», note Arianna Huffington, auteure de plusieurs livres dont The Sleep Revolution (La révolution du sommeil). Prenez ces habitudes dès maintenant pour mieux dormir cette nuit.

2 / 8 Stock-Asso Les nuits blanches n’améliorent pas vos performances Si vous travaillez d’arrache-pied sans toutefois noter d’amélioration notable de vos performances, c’est peut-être dû à un manque de sommeil. Si c’est pour être fatigué le lendemain au bureau, travailler toute la nuit ne vous rendra pas plus productif. «Une bonne partie de notre monde adhère désormais à ce délire collectif voulant que l’excès de travail et le manque de sommeil soient les prix à payer pour connaître le succès, constate Arianna Huffington. Résultat : on connaît une épidémie mondiale de surmenage et de stress.» Et comme si ça ne suffisait pas, vos performances dégringolent. «Après 17 heures de veille, nous observons une détérioration de la performance aussi bien cognitive que physique, dit Pete Bils, vice-président des sciences du sommeil et de la recherche pour Sleep Number. Il faut parfois plusieurs jours pour réussir à récupérer.» Le stress vous empêche de fermer l’oeil? Utilisez ces trucs anti-stress pour une bonne nuit de sommeil.