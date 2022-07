7 choses à savoir avant de prendre de la mélatonine pour mieux dormir

3 / 8 ANDREY POPOV/SHUTTERSTOCK La mélatonine ne guérit pas l’insomnie Un supplément de mélatonine peut aider à traiter les problèmes de sommeil, mais il ne guérira pas l’insomnie. Il peut aider à induire le sommeil, mais il ne garantit pas un sommeil profond. Selon la clinique Mayo, le supplément est efficace dans les cas suivant : décalage horaire, dépression saisonnière, contrôle des rythmes de sommeil chez les travailleurs de nuit, prévention ou réduction des problèmes de sommeil et de confusion après une intervention chirurgicale, et diminution des céphalées vasculaires chroniques. Si vous répondez bien au supplément, vous pouvez en prendre à long terme sans effets indésirables. Mais si vous en prenez trop, vous risquez d’avoir des effets négatifs. « Le supplément peut désensibiliser vos récepteurs de sorte qu’ils ne répondent plus à des doses faibles de mélatonine », explique le Dr Andrew Westwood, spécialiste du sommeil et professeur adjoint à l’université Columbia. « Ensuite, lorsque vous arrêtez d’en prendre, vous pourriez avoir des difficultés de sommeil, et vous remettre à en prendre davantage pour pouvoir vous endormir. » Voici les secrets d’un sommeil profond et réparateur que vous devez absolument connaître!

4 / 8 BW FOLSOM/SHUTTERSTOCK Les concentrations ne sont pas constantes On peut acheter la mélatonine en vente libre, sans ordonnance. En général, la mélatonine est sécuritaire. Les posologies élevées contiennent parfois des additifs. « Ceux-ci peuvent avoir des effets médicamenteux ou indésirables », explique la Dre Brunilda Nazario, directrice médicale adjointe de WebMD. « Une dose de 0,3 mg ou 0,5 mg par nuit aide à induire le sommeil, mais des posologies plus élevées peuvent produire de la somnolence diurne et des engourdissements, diminuer la performance physique, et abaisser la température du corps », conclut-elle. Et comme les suppléments sont moins contrôlés que les médicaments, la concentration de mélatonine peut varier. Une étude publiée en février 2017 dans le Journal of Clinical Sleep Medicine a révélé que la teneur en mélatonine des suppléments nutritionnels varie souvent beaucoup par rapport à ce qu’indique l’étiquette. Sanjeev Kothare, Ph. D., directeur du Centre de sommeil pédiatrique à Langone (NYU), ajoute que le risque de réactions allergiques dépend du support pharmacologique. Quelles sont les conséquences fréquentes du manque de sommeil sur la performance au travail?