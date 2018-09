19 / 50

Les infirmières peuvent être mesquines entre elles

«Je me souviens dans mes débuts que personne n’était venu me donner un coup de main et que les plus anciennes infirmières avaient commenté tout haut mes erreurs prévisibles de débutante. De fait, on a tendance à passer son stress sur les autres dans ce milieu», raconte Theresa Brown, infirmière en oncologie et auteure d’un livre sur le stress de ce métier : Critical Care: A New Nurse Faces Death, Life, and Everything in Between.

