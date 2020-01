12 signes révélateurs d’un climat de travail toxique

Le milieu professionnel peut avoir un impact sérieux sur votre santé. En conséquence, il est important de vous assurer qu’en plus d’aimer votre travail, vous êtes en harmonie avec les autres employés. Voici des signes révélateurs d’un climat de travail toxique et des conseils pour y remédier.

Une tâche excessive

Si vous peinez à compléter votre travail du jour ou de la semaine, malgré tous vos efforts, votre tâche n’est pas réaliste. Ceci peut mener à un niveau élevé d’anxiété et des signes de dépression, explique Mayra Mendez, psychothérapeute et coordonnatrice en santé mentale au centre hospitalier Providence Saint John’s Child and Family Development de Santa Monica en Californie. «À long terme, ce trop-plein pourrait vous démoraliser, engendrer beaucoup de roulement du personnel et provoquer des cas d’épuisement professionnel», précise-t-elle. Elle recommande d’établir vos priorités par jour ou par semaine, de prévoir des pauses et de prendre des vacances, au lieu de les perdre parce que vous ne les avez pas utilisées. Accordez-vous également des temps de repos et apprenez à vous détendre avec ces 21 façons de se relaxer jour et nuit.