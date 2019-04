Compassion et empathie: 10 gestes à connaître

Le mot compassion vient du latin «cum patior» signifiant «souffrir avec». Ce serait donc l’aptitude de percevoir la douleur, le mal-être et la souffrance des autres. Trop souvent, la compassion est vue un peu négativement, comme un apitoiement, mais loin d’être un repli sur soi (et ses malheurs), la compassion appelle une ouverture bienfaisante.

1 / 10

Have a nice day Photo/Shutterstock

Nommer et mieux définir ses émotions

La compassion est riche en retombées psychologiques. Vous serez plus heureux si vous êtes capable d’en faire preuve. Et du coup, ceux que vous envelopperez de votre attention sincère le seront aussi. Pour être capable de faire preuve de compassion, vous devez être en paix avec vos émotions, toutes vos émotions! Celles qui sont plus faciles à vivre (la joie, le bonheur, etc.) et celles qui écorchent un peu le cœur et l’âme (la colère, la tristesse, la déception, etc.). Tenir un journal intime peut être une façon de vous autoriser à vivre vos émotions. Les décrire vous aide à mieux les accepter sans les refouler. Si vous avez de la difficulté à vivre ou même à nommer vos émotions, trouvez un moyen de les exprimer qui VOUS convient. Peut-être par le coloriage? Apprenez-en plus sur les bienfaits de cette art-thérapie. L’important est de parvenir à être bien avec les émotions qui vous animent. Un processus à débuter… doucement!