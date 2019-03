8 / 35

Ne négligez pas les exercices de flexibilité

On connaît déjà les bienfaits des exercices cardiovasculaires et de musculation. Cependant, les muscles ont aussi besoin d’être étirés, particulièrement lorsque le corps vieillit. Avec le temps, les tissus sous les ligaments et les tendons deviennent plus rigides et fragiles, ce qui provoque des mouvements plus restreints et une flexibilité moins grande. Le Pilates et le yoga peuvent être deux options très intéressantes pour ce type d’exercices. Même des étirements simples et contrôlés, tenus entre 10 à 30 secondes, peuvent aider à bouger plus facilement.