8 leçons de bonheur

Les relations humaines sont importantes au travail, avec les amis ou la famille. Voici des leçons de bonheur pour voir la vie du bon côté.

Selon M. Helliwell, qui a été le premier à étudier la relation entre mariage et amitié, ainsi que ses effets sur le bonheur, le mariage accroît si bien le bonheur que son fléchissement au mitan de la vie en est moins sensible. Les personnes les plus heureuses de toutes considèrent leur partenaire comme leur meilleur ami. « Considérer votre conjoint comme votre meilleur ami prouve que vous êtes vraiment heureux dans votre mariage. Ce n’est pas surprenant : ces couples sont contents d’être ensemble. » Carol Gee, d’Atlanta en Géorgie, est mariée au même homme depuis 44 ans. « Je suis réellement heureuse ; je ne reste pas avec lui seulement parce que nous avons passé beaucoup de temps ensemble, dit Carol. Je ne crois pas possible d’être malheureuse. »

Les études indiquent que l’on est plus heureux en couple, marié ou non, tout simplement parce que les conjoints se sentent moins seuls. « Les personnes qui peuvent compter sur un soutien durant les périodes difficiles sont plus heureuses que les autres, dit John Helliwell, conseiller à l’Institut de recherche sur le bonheur et professeur d’économie à l’Université de Colombie-Britannique à Vancouver. Une personne mariée a plus de chances de pouvoir s’appuyer sur quelqu’un qu’une personne seule. »

Avez-vous des proches à qui vous pouvez vous confier ? Vous êtes alors à coup sûr plus heureux que tous ceux qui n’ont personne à qui parler ou demander conseil. « De tous nos indicateurs, la qualité des rapports humains est ce qui prédit le mieux le degré de contentement, dit Meik Wiking, P. D. G. de l’Institut de recherche sur le bonheur de Copenhague. Cela apparaît cons-tamment dans nos recherches, la solitude est l’un des plus grands obstacles au bonheur. »

Le bonheur et le travail

Quels sont les facteurs professionnels favorables au bonheur et à un plus grand épanouissement ? Pour la plupart des gens, l’équilibre entre le travail et les autres aspects de la vie est primordial. « La diversité des expériences et les occasions d’apprendre comptent aussi, mais moins que l’équilibre entre le travail et la vie, dit Jan-Emmanuel De Neve, professeur d’économie et de stratégie à la Saïd Business School d’Oxford. Si vous pensez que votre travail vous empêche de consacrer du temps à votre famille ou à votre partenaire, que vos problèmes professionnels vous hantent durant vos loisirs, ou encore que vous êtes trop fatigué pour apprécier quoi que ce soit après le travail, votre bien-être en pâtit cruellement. »

Sans surprise, la retraite est une source de bonheur supplémentaire pour la plupart des gens. « Cela tient à deux facteurs, explique Jan-Emmanuel De Neve. D’abord, on peut faire plus de choses puisque le travail cède la place au loisir. Ensuite, on tempère des attentes qui étaient sans doute trop grandes au départ, et on accepte ce que la vie nous offre. »

