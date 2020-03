COVID-19: 9 symptômes du coronavirus à surveiller

Les chercheurs commencent à comprendre les symptômes COVID-19, le nouveau coronavirus. Voici ce que vous devez absolument savoir.



CECILIE_ARCURS/GETTY IMAGES

Une préoccupation mondiale

Le nouveau coronavirus a maintenant infecté des milliers de personnes dans le monde et l’on commence à avoir une image plus précise de la constellation de symptômes causés par le virus. L’infection a été nommée COVID-19 et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré qu’il s’agissait d’une pandémie. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis, chez les personnes atteintes du coronavirus, ou COVID-19, la maladie peut être légère, grave ou même mortelle.

La plupart des cas — environ 80% — ont une atteinte légère, dit le Dr Robert Glatter, urgentologue à l’hôpital Lenox Hill de New York. Mais les symptômes sont par ailleurs «non spécifiques», ajoute le Dr Nestor Sosa, chef des maladies infectieuses à la faculté de médecine d’Albuquerque, de l’université du Nouveau-Mexique. Ce qui signifie qu’on peut les confondre avec les symptômes causés par d’autres maladies respiratoires comme le rhume ou la grippe.

Les trois symptômes les plus courants de la COVID-19 semblent être la fièvre, la toux et des difficultés à respirer. Nous allons les décrire en détail avec les autres symptômes qui sont moins courants.