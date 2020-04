FAQ sur le COVID-19: des réponses à vos questions

3 / 8

istock/Minerva Studio

Combien de temps le virus reste-t-il sur les surfaces?

Le coronavirus peut-il survivre sur le courrier, les produits au supermarché, les pompes à essence, etc.? Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine indique que le virus peut survivre jusqu’à deux ou trois jours sur certaines surfaces, en particulier les plastiques durs et l’acier inoxydable. On risque donc davantage de contracter le virus en touchant ces matériaux.

Le plus important est d’éviter de toucher des objets avec lesquels beaucoup de gens ont été en contact récemment – boutons d’ascenseur, chariots d’épicerie, poignées de porte et mains courantes. Sinon, on peut se laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains, tel que du Purell, immédiatement après.

De nombreuses épiceries offrent désormais des stations de lavage de mains et des solutions désinfectantes pour essuyer les chariots. Servez-vous-en!

Les preuves dont nous disposons indiquent que le virus se dégrade rapidement sur les surfaces poreuses comme les tissus, le papier et le carton. Le risque d’infection lié à la manipulation de papier et de carton (p. ex., courrier et paquets) est sans doute faible, mais les mêmes règles s’appliquent: on se lave soigneusement les mains après y avoir touché.

Rappelons que le virus se transmet principalement d’une personne à une autre par la toux ou les éternuements.

Le coronavirus fait partie des maladies que l’on peut prévenir en se lavant les mains.