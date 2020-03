Coronavirus: il faut cesser de se toucher le visage. Voici comment

3 / 6

Changer ses habitudes

La technique du renversement des habitudes est une méthode de modification du comportement qui aide les gens à mettre fin à des comportements automatiques, tels que les tics nerveux, le bégaiement ou la manie de se ronger les ongles. Elle apprend aux gens à remarquer la sensation d’inconfort qui provoque leurs habitudes, à avoir recours à un autre comportement jusqu’à la disparition de l’inconfort et à changer leur environnement pour diminuer la sensation.

Beaucoup de gens ont déjà changé certaines habitudes. Ainsi, on tousse dans son coude plutôt que dans ses mains, et on salue les gens par un signe de la main ou en s’inclinant plutôt qu’en leur serrant la main. Mais contrairement à la toux et aux poignées de main, le toucher du visage est un geste dont on ne se rend pas compte. La première étape pour réduire les contacts avec le visage consiste donc à en prendre conscience.

Chaque fois qu’on se touche le visage, on peut observer comment on le fait, l’envie ou la sensation qui a précédé le geste et la situation dans laquelle on se trouve, autrement dit: ce qu’on fait, où on est et l’émotion qu’on ressent. Si on a tendance à ne pas le remarquer, on peut demander à quelqu’un de nous le faire savoir.

L’autosurveillance est plus efficace lorsqu’on crée un document physique. On peut faire un journal de bord dans lequel on décrit chaque contact avec son visage. Voici à quoi peuvent ressembler les entrées du journal:

Gratté le nez avec le doigt, démangeaison, assis à mon bureau

Tripoté mes lunettes, fourmis dans les mains, sentiment de frustration

Posé menton dans la main, cou douloureux, pendant lecture

Rongé un ongle, ongle accroché dans pantalon, devant la télé

L’autosurveillance est plus efficace lorsqu’on partage ses résultats publiquement, en les montrant par exemple à ses amis ou en les publiant sur les médias sociaux.

