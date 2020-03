COVID-19: votre chien peut-il attraper le coronavirus?

7 / 7

Quelles précautions puis-je prendre contre le coronavirus canin, au cas où?

Dans le cas où vous ou quelqu’un de votre foyer contracteriez la COVID-19, les CDC recommandent d’éviter tout contact avec votre chien, y compris les caresses, les coups de patte, les baisers et le partage de nourriture.

L’OMS recommande de toujours se laver les mains après avoir joué avec votre chien ou l’avoir câliné. Mis à part la COVID-19, les salmonelles et les E. coli peuvent facilement se transmettre entre les animaux de compagnie et leurs congénères. Et si votre chien est malade, «gardez-le à la maison et éloignez-le des parcs pour chiens, des toiletteurs et des groupes de jeu pour limiter la propagation aux autres chiens», précise la Dre Richardson.

«Il n’y a surtout pas lieu de paniquer, conclut la Dre Kuo. La communauté vétérinaire s’implique activement pour comprendre cette situation qui évolue rapidement et pour déterminer la manière dont elle affecte nos animaux de compagnie.»

