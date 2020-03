Covid-19: voici pourquoi les mesures d’éloignement social sont nécessaires

À quoi servent toutes ces mesures de prévention pour la Covid-19? Premier objectif: freiner la propagation du virus.

Nous sommes un groupe de recherche en modélisation mathématique des maladies infectieuses du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, dirigé par le professeur Marc Brisson. Nos travaux de modélisation mathématique prédisent l’impact de mesures de prévention des maladies infectieuses et sont fréquemment utilisés pour guider les décisions de santé publique au Québec, au Canada, aux États-Unis, et mondialement via l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

La vie quotidienne de nombreux Québécois et Nord-américains a récemment été profondément bouleversée par l’ annonce de mesures extraordinaires visant à prévenir la propagation de la maladie Covid-19 . Fermetures d’écoles et d’établissements publics, interdictions de grands rassemblements, annulation d’événements sportifs et culturels, isolement obligatoire des personnes atteintes et isolement préventif au retour d’un voyage à l’étranger ne sont que quelques exemples de ces récentes mesures d’éloignement social. Hier, lors de son point de presse hebdomadaire, le premier ministre François Legault a ajouté à la liste les bars, cinémas et centres sportifs.

OMS, Author provided

Quatre phases

La lutte contre une épidémie se déroule généralement en quatre phases et chaque phase poursuit un objectif précis.

Au cours des derniers jours, le Québec, le Canada, et plusieurs autres pays sont passés de la phase 1 visant à freiner l’introduction du virus dans la population à la phase 2 visant à freiner la propagation du virus dans la population.

Puisqu’aucun vaccin n’est disponible présentement pour prévenir la Covid-19, les mesures de prévention préconisées visent à réduire les contacts sociaux. Le succès de notre lutte contre la Covid-19 dépendra donc grandement de la vitesse et de l’intensité de la mise en place de ces mesures, et plus que tout, de notre solidarité et de notre adhésion à ces mesures d’éloignement social. Notre objectif et notre devoir présentement: gagner du temps et «aplatir» la courbe épidémique de la Covid-19.

En l’absence d’intervention de prévention, le nombre de cas augmenterait très rapidement sans qu’on ait le temps de prévoir les ressources nécessaires. Les premières mesures d’identification et d’isolement des cas provenant d’autres pays nous ont permis de retarder temporairement l’introduction du virus dans notre population.

Toutefois, la propagation du virus dans notre population semble maintenant inévitable et, sans intervention supplémentaire, la demande en soins de santé pourrait rapidement excéder la capacité de notre système de santé. On court alors le risque de ne pas pouvoir gérer adéquatement tous les cas de Covid-19 (en plus des autres maladies). Les diverses mesures d’éloignement social visent à aplatir la courbe épidémique et ainsi ralentir l’apparition quotidienne de nouveaux cas.

