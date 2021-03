Comment se faire du bien: 10 astuces éprouvées par la science

6 / 11 Motortion Films/Shutterstock 5. Respectez votre corps Une étude de marché révèle que seulement 9% des femmes et 13% des hommes au Canada sont vraiment à l’aise avec leur apparence physique. En plus du jugement de nos proches et de l’éventail limité des types morphologiques célébrés dans les médias et la publicité, nous sommes assaillis d’images et de discours qui sapent notre image corporelle. Pour résister à ces influences, il est bon de se rappeler que le corps est bien plus que ce qu’il donne à voir. «Nous passons beaucoup de temps à vivre dans notre corps comme s’il s’agissait d’un objet qui doit être montré et évalué par les autres», déplore Amy Green, psychologue en Colombie-Britannique. Or, pensez à tout ce qu’on fait avec son corps: s’activer au jardin, créer une œuvre d’art, serrer un ami dans ses bras, tant de gestes qui donnent un sens aux choses et qui procurent de la joie. «Nous sommes doués pour vivre dans notre tête, ajoute Amy Green. Mais il est aussi essentiel de s’aviser régulièrement de l’existence réelle du corps. Rien de compliqué: il suffit de s’arrêter un instant et d’inspirer profondément, de faire bouger les doigts ou de sentir ses pieds posés sur le sol.» Il est bon de s’occuper de soi, insiste-t-elle. «Faites-le en dehors des diktats de l’apparence et songez plutôt à votre santé physique et à ce qui vous relie à votre corps.» L’alimentation consciente (être attentif aux sensations comme la faim, le rassasiement, le goût) et l’exercice conscient (prêter attention aux sensations éprouvées dans l’activité physique) en sont deux illustrations. Si certaines disciplines, comme le yoga, sont indissociables de la pleine conscience, pratiquement toutes les activités s’y prêtent. Pendant la promenade, par exemple, soyez attentif à la cadence de vos pas, à la brise qui caresse votre peau, au spectacle et aux bruits qui vous entourent.

7 / 11 Andrew Angelov/Shutterstock 6. Faites vivre vos souvenirs Vieillir s’accompagne de changements qui peuvent ébranler l’idée que l’on se fait de soi – la disparition d’êtres chers, la perte de notre identité professionnelle ou de notre indépendance, par exemple. Rien d’étonnant donc à ce que l’estime de soi, à son apogée vers 60 ans, se mette ensuite à décliner. Si elle a eu une vie bien remplie, la personne plus âgée gagne à raconter son passé. Dans une étude menée en Iran, en 2015, des veufs ont partagé en public des souvenirs sur des événements personnels et historiques qui avaient façonné leur existence, et les leçons de vie qu’ils en avaient tirées. «Cette contribution positive à la plus jeune génération a renforcé le sentiment d’identité et redonné un sens à la vie des sujets», pointent les chercheurs. On peut à tout âge solliciter ses souvenirs en feuilletant un album photo avec un ami ou en écoutant de la musique qui ravive des moments forts de notre existence. Adoptez l’un de ces mantras pour leurs bienfaits physiques et psychologiques.