Les plus beaux endroits où faire un pique-nique au Québec

LVega/Shutterstock

Parc Frédéric Back – Montréal

Peu de gens le connaissent et, pourtant, le parc Frédéric-Back devrait être une destination essentielle de tout bon montréalais. En effet, l’endroit où il se situe était autrefois un site d’enfouissement et une carrière. Les sphères blanches qui y sont installées pour des raisons écologiques donnent un aspect futuriste au grand parc. Avec sa piste de 5,5 km, ses grands espaces verts et ses tables et parasols durables, le parc situé dans l’arrondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension vous attend avec votre panier à pique-nique! Partez à la découverte de ces pistes cyclables urbaines à Montréal et à Québec.