AVC: 14 facteurs de risques que vous pouvez contrôler (et 5 que vous ne pouvez pas)

«Un AVC peut arriver à n’importe qui n’importe quand», avertit la National Stroke Association. C’est pour cette raison que vous devez comprendre quels sont les facteurs de risque à améliorer – et ceux que vous ne pouvez pas contrôler.

Une personne meurt toutes les quatre minutes d’un AVC aux États-Unis. Cette statistique est d’autant plus tragique que 80% sont évitables. Au Québec, c’est environ 20 000 personnes qui subissent un AVC chaque année, selon le ministère de la santé et des services sociaux. En 2013, on comptait 741 800 survivants d’un AVC au Canada. Lisez la suite pour apprendre comment réduire vos facteurs de risque.

La Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada recommande d’être physiquement actif pendant au moins 150 minutes par semaine « en pratiquant une activité physique aérobique d’intensité modérée à vigoureuse en segments de 10 minutes ou plus. »

Selon le Dr Shazam Hussain, directeur du Cerebrovascular Center à la Cleveland Clinic, l’hypertension représente le facteur de risque évitable le plus significatif. « Si la pression artérielle pouvait être contrôlée aux États-Unis, la moitié des AVC serait éliminée », affirme-t-il. L’hypertension fait des ravages dans vos artères qui, une fois affaiblies ou endommagées, peuvent éclater ou se boucher plus facilement.

Alones/Shutterstock

L’hypercholestérolémie

La présence de cholestérol dans les artères peut bloquer l’irrigation sanguine normale du cerveau et causer un AVC. Une raison de plus de surveiller votre cholestérol! Le taux de cholestérol total est idéalement de 200. Lorsque vous atteignez 240, vous êtes plus à risque de faire un AVC. Il est donc particulièrement important de demander à votre médecin vos taux de lipoprotéines de très basse densité (VLDL).

Des taux élevés de cholestérol VLDL sont associés à la formation de dépôts lipidiques sur les parois artérielles, ce qui peut resserrer l’artère et limiter le flux sanguin. « Mangez sainement, conseille le Dr Hussain. Il est très important de limiter la quantité de gras saturés et de gras trans que vous ingérez. En raison des bons gras contenus dans le poisson, il est recommandé d’en manger deux fois par semaine. »

Réduisez également le sucre et les glucides raffinés puisque le fait d’en consommer plus que vous n’en brûlez peut entraîner des quantités excessives de triglycérides et des taux élevés de VLDL. Faire de l’exercice quotidiennement est aussi essentiel. Adoptez quelques-unes de ces habitudes pour diminuer votre taux de cholestérol. Collaborez étroitement avec votre médecin pour la prise de médicaments et faites le nécessaire pour abaisser votre cholestérol, conclut-il.