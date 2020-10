Trouvez son meilleur ami, selon son signe astrologique

1 / 12

Jacob Lund/Shutterstock

Meilleure amie du Bélier (21 mars – 19 avril)

Carolyne Faulkner, astrologue chez Dynamic Astrology, est reconnue pour ses interprétations. On peut la lire dans des publications comme InStyle et Vogue.

D’après elle, le Bélier cherche l’opposé de son caractère à titre de meilleur ami. Le bélier est spontané, actif et combattif. L’opposé naturel serait donc la Balance. «Les deux s’intéressent à l’apprentissage et la paix», indique Carolyne. «Ils peuvent s’enseigner l’un et l’autre. La Balance a de la difficulté avec le changement et le Bélier ne peut s’en passer.»

Les Béliers doivent cultiver plus de paix intérieure, alors que les Balances luttent pour garder la leur.» Le fait qu’ils soient à ce point opposés peut créer des tensions entre ces deux signes. Voilà pourquoi les Béliers et les Verseaux nouent de si belles amitiés: les deux carburent à l’excitation et possèdent un esprit en constante ébullition.