De plus en plus d’adultes développent des d’allergies et les allergènes sont partout: aliments, pollen, médicaments, moisissures, animaux. Voici pourquoi, selon la science.

Budimir Jevtic/Shutterstock

Des allergies possibles partout

Nous sommes entourés d’allergènes: aliments, pollen, médicaments, moisissures, animaux. Nous croyons à tort que la sensibilité à ces allergènes ne se développe que dans l’enfance et que, si on n’est pas allergique à 20 ans, on ne le sera jamais. Mais un adulte peut à tout âge commencer à souffrir d’allergies.

En 2019, pour la première étude systématique de l’allergie chez l’adulte, le centre américain de recherche sur les allergies alimentaires et l’asthme (CFAAR) a mené une enquête auprès de 40000 sujets et trouvé que 1 individu sur 10 souffrait d’une allergie alimentaire. Et que la moitié d’entre eux avaient développé au moins une allergie après 18 ans.

«Ces résultats nous ont surpris», reconnaît Ruchi Gupta, directrice du CFAAR. Son équipe s’attendait à une augmentation des allergies alimentaires déclenchées à l’âge adulte, mais pas à ce point.

Voici ce qu’il vaut mieux savoir sur les allergies d’après les allergologues.