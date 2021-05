5 trucs étonnants pour réduire les allergènes

Il y a de plus en plus d’ allergies et les allergènes sont partout, découvrez pourquoi d’après la science.

Vous connaissez les conseils habituels: pour soigner vos allergies saisonnières, consultez votre médecin, prenez un antihistaminique et évitez autant que possible de vous exposer à l’allergène (autrement dit, restez à l’intérieur). Ces conseils sont toujours valables, mais vous pourriez essayer les stratégies suivantes pour soulager vos symptômes et améliorer votre état de santé général.

Faire le tour de la maison

Aussi illogique que cela puisse paraître, l’intérieur douillet de votre maison est plus susceptible de provoquer des allergies que le plein air. Avec ses meubles et coussins recouverts de tissu, ses moquettes, ses fenêtres étanches et ses endroits chauds et humides, votre maison constitue un véritable champ de mines allergènes. Alors voici comment bien vous protéger des allergies dans la maison d’après les médecins.

Selon plusieurs études, la pollution intérieure peut être dix fois plus élevée que la pollution extérieure. Ses effets peuvent être aussi beaucoup plus intenses puisque l’on passe généralement plus de 90% de notre temps à l’intérieur. Par conséquent, il est essentiel de déterminer les endroits où les allergènes se retrouvent (notamment la literie, les tapis, les endroits humides et les filtres à air) pour mieux les éliminer.