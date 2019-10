Présenté par



6 symptômes d’asthme que tous les adultes devraient connaître

Au Canada, 8.1% des Canadiens âgés de 12 ans et plus – soit 2,4 millions de personnes – ont reçu un diagnostic d’asthme, une maladie qui rend la respiration difficile à cause de l’inflammation des voies respiratoires. La respiration sifflante – un sifflement ou un son aigu quand vous respirez – est le principal symptôme de l’asthme. Mais la maladie a d’autres signes, plus discrets.



Vous êtes dans la quarantaine Les années de pointe pour l'apparition de l'asthme à l'âge adulte se situent entre 45 et 50 ans, note le Dr Richard F. Lockey, directeur de la division d'allergologie et d'immunologie de la faculté de médecine de l'Université de Floride Sud. Les personnes risquant le plus de développer des symptômes d'asthme sont celles qui souffrent d'allergies ou celles qui ont eu cette maladie dans l'enfance, mais qui pensaient que cela «s'était arrangé» en grandissant. Dans de nombreux cas, les symptômes de l'asthme se déclarent après une infection. «On attrape un rhume, et tout d'un coup, l'asthme se déclenche», dit le Dr Lockey.