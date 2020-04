Nous connaissons tous le côté négatif du stress, mais saviez-vous qu’un certain niveau de stress pourrait aussi vous être bénéfique? Voici comment différencier le bon stress du mauvais stress et comment profiter davantage du bon stress tout en limitant le mauvais.



WAYHOME studio/Shutterstock

Le bon stress et le mauvais stress

Les spécialistes en santé mentale utilisent des termes cliniques pour définir le bon stress et le mauvais stress:

Eustress: l’eustress fait référence aux circonstances où quelque chose de stressant aide à inspirer, à motiver et à améliorer votre performance. La psychologue clinicienne Patricia O’Gorman, Ph. D., le définit comme un «défi par choix»: vous prenez une décision pour relever un défi stressant.

Détresse: la détresse est le stress qui vous épuise, vous rend nerveux et peut ruiner votre santé, selon une étude sur l’impact des événements importants de la vie, publiée dans le Malaysian Journal of Medical Sciences. Les chercheurs y rapportent que la détresse mène aux réactions excessives, à la confusion et à une mauvaise concentration (en anglais seulement), à l’anxiété de performance et à une diminution du rendement.

Les deux types de stress suscitent des sentiments d’excitabilité et de nervosité, explique la thérapeute Marion Plessner Rodrigue, et les deux entraînent dans le corps la libération d’hormones comme l’adrénaline et le cortisol, provoquant certaines sensations physiques révélatrices, entre autres des papillons dans le ventre, le cœur qui s’emballe et les mains moites. Ce qui les distingue ultimement est la façon dont vous percevez l’expérience. Si vous pouvez répondre oui aux questions suivantes, vous vivez du bon stress.

Sinon, essayez ces trucs pour gérer votre stress et votre anxiété.