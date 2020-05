Marcher pieds nus: bon ou mauvais pour les pieds?

R-Type/SHUTTERSTOCK

S’entraîner pieds nus?

Vous souvenez-vous de l’engouement pour la course pieds nus? «La prémisse derrière cela était qu’en courant avec des chaussures minimalistes, on revenait à un modèle de démarche plus naturel, qui conduirait, en théorie, à une réduction des blessures liées à la course», rappelle Andy Brief, chirurgien orthopédiste certifié au Ridgewood Orthopedic Group au New Jersey.

Mais cela ne s’est pas avéré être le cas! En fait, les coureurs et les praticiens ont découvert que la course pieds nus pouvait parfois générer des blessures aux pieds comme des fractures de stress, des blessures au fascia plantaire ou encore des tendinites, etc., précise le docteur Brief.

«Dans une foulée de course typique, le point de contact avec le sol est situé vers le talon», dit-il. «Lorsque vous courez pieds nus, le point de contact se déplace davantage vers le milieu et l’avant du pied», ce qui pourrait entraîner des problèmes. De nombreux coureurs ont abandonné la pratique pour cette raison.

Les recherches actuelles suggèrent qu’il n’y a pas suffisamment de preuves que la course pieds nus présente des avantages par rapport à d’autres types de course. Par exemple, une étude de 2016 publiée dans Revista Española de Podología, a examiné diverses études sur la course pieds nus et a constaté qu’elle ne procurait pas de plus grands avantages que la course avec des espadrilles ou des chaussures minimalistes (chaussures qui ont une semelle intermédiaire minimale pour imiter la course pieds nus).

Les chercheurs n’ont également trouvé aucune différence notable entre les taux de blessures, lorsqu’ils ont examiné des études comparant la course pieds nus à la course avec des espadrilles ou avec des chaussures minimalistes.

Cela dit, il existe d’autres types d’exercices que la course à pied où il est logique de ne pas se chausser (ou du moins c’est une option!). Le yoga, le pilates, pilates à la barre et le tai-chi, par exemple, sont tous des types d’exercices que vous pouvez pratiquer pieds nus.

Assurez-vous de savoir si vos chaussures de sport sont mauvaises pour vos pieds.