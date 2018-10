Certaines activités apparemment inoffensives, jumelées à d’autres facteurs de votre style de vie, peuvent endommager vos pieds.

Nos pieds sont conçus pour marcher sur des surfaces douces, naturelles et ondulées. Les 5 à 10 000 pas exécutés quotidiennement sur des surfaces planes peuvent causer un stress anormal à la structure de nos pieds. « Une surface naturelle est mieux adaptée à la semelle du pied, affirme Phil Vasyli. Une surface plus souple absorbe le talon à l’impact permettant à l’extérieur du pied de s’enfoncer et de soutenir l’intérieur et la courbure de la voûte plantaire. »

Porter régulièrement des ballerines ou des tongs

Mauvaises nouvelles en ce qui concerne les chaussures souples ou les modèles plats, spongieux et sans support. « Contrairement à une croyance répandue, l’absorption des chocs n’est pas une solution au mauvais alignement du pied ou des membres inférieurs, poursuit Phil Vasyli. Évidemment, on les trouve confortables mais les semelles plates et souples causent la surpronation, un affaissement exagéré de l’intérieur du pied, ce qui signifie que la pression repose presqu’entièrement sur le gros orteil. La surpronation peut provoquer des douleurs au talon, aux genoux et au bas du dos, l’aponévrosite plantaire (douleur et inflammation au pied), la périostite tibiale, la tendinite achilléenne et d’autres. » Les ballerines sont certes élégantes mais les chaussures avec support demeurent le meilleur moyen de soulager la douleur.

