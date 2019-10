6 façons d’éviter les germes à la salle de gym

La plupart des amateurs de sport savent qu’il faut essuyer l’appareil de sport après l’avoir utilisé. Mais ce n’est pas le seul endroit où les germes se cachent. Voici six façons de réduire vos risques d’attraper des germes lors de votre prochaine visite au gym.

Le norovirus est un virus intestinal hautement contagieux qui peut facilement se propager par l’intermédiaire d’une fontaine d’eau. Les sportifs peuvent toucher le bec verseur avec leur bouche et certains vont même cracher dans le déversoir. Apporter une bouteille d’eau réutilisable (que vous avez préférablement remplie à la maison) est une solution pratique qui vous permet d’éviter d’utiliser la fontaine publique. Évitez aussi d’ouvrir et de refermer la bouteille constamment: vous pourriez transférer les germes de vos mains à la bouteille et, ultimement, à votre bouche. Choisissez une bouteille qui a un bec que vous pouvez facilement ouvrir avec la bouche plutôt qu’avec vos mains.

Apportez votre tapis d’entraînement

Lorsque vous utilisez un tapis communautaire durant le cours de yoga ou quand vous faites des exercices pieds nus, vous risquez, une fois de plus, de contracter une infection fongique. La meilleure solution est d’apporter votre propre tapis de yoga ou d’entraînement et de le nettoyer régulièrement. Si vous utilisez un tapis fourni par la salle de gym, désinfectez-le avec une lingette antibactérienne ou un gel pour les mains et recouvrez-le d’une serviette propre. Vous pouvez aussi acheter des chaussettes antidérapantes ou des chaussures spécialement conçues pour le yoga et vous n’aurez pas à vous entraîner pieds nus.

