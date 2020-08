11 bonnes raisons pour ne jamais porter de gougounes

KORRAKOT SITTIVASH / EYEEM/GETTY IMAGES

Des objets qui transpercent le pied

Une paire de gougounes bon marché s’use en un rien de temps. Dès que le talon et les orteils commencent à s’écraser, le moindre clou, de la vitre ou tout autre objet dangereux sur le sol pourra facilement les transpercer. De plus, les sandales de plage elles-mêmes causent des problèmes qu’un vaccin contre le tétanos ne pourra pas régler. «Une partie de la sandale peut s’incorporer dans le pied et y former un corps étranger, précise la Dre Ramsey-Parker. Le corps guérit vite, mais la douleur persiste. On peut voir par rayons X l’ombre d’un petit morceau de caoutchouc dans le pied.» Il n’y a alors pas d’autre choix que l’intervention chirurgicale.

