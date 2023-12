Comment prévenir un mal de tête: 32 habitudes qui réduisent vos risques

Certaines personnes éprouvent des maux de tête avant ou avec l’orgasme. Ces maux de tête sont généralement considérés comme des maux de tête qui surviennent en état de surmenage ou de forte intensité (ils peuvent également se produire lors d’exercices de haute intensité!). «Certaines positions peuvent augmenter ce risque et devraient être évitées», dit le D r Grosberg. Celles-ci sont différentes pour chacun, mais si vous portez attention aux positions essayées, vous pourrez identifier celles qui sont plus sûres de ne pas provoquer de maux de tête. «Ralentir le rythme et l’intensité des rapports sexuels peut également améliorer les maux de tête liés au sexe.»

Ivanna Grigorova/Shutterstock

Choisir des produits nettoyants sans odeur

Des odeurs fortes peuvent causer des maux de tête. La liste des coupables potentiels sont la fumée, les pulvérisations d’insectes, les produits de nettoyage, la peinture, etc.. «Choisissez des produits inodores, sans parfum et “verts” pour réduire le risque de mal de tête lorsque vous faites des tâches ménagères. Même les parfums naturels peuvent déclencher un mal de tête», déclare Chloe Jo Davis, une experte en mode de vie écologique de New York et fondatrice de GirlieGirlArmy. «Choisir et utiliser des produits sans parfum fera une énorme différence si vous êtes sensible aux odeurs».

