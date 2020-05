Maux de dos: les 10 meilleurs remèdes et étirements efficaces

Grâce à ces 10 meilleurs remèdes et étirements, vous pourrez prévenir et soulager les maux de dos, tout en assouplissant et en renforçant votre dos.

Les meilleurs étirements et traitements pour les maux de dos

Le dos, la structure de soutien la plus large du corps, se doit d’employer une posture adéquate afin d’éviter des douleurs dorsales. Lorsque la colonne vertébrale se dévie de son axe central et penche d’un certain angle sur une longue période de temps, des maux s’installent. Des positions inclinées, avec les épaules tombantes, emprunter par plusieurs travaillant devant un ordinateur des heures durant, blessent le dos. Pour le soulager et le garder en forme, voici quelques exercices bienfaisants.

Ce qu’est le mal de dos et comment le prévenir

Le dos humain est composé d’os reliés de façon très complexe, d’un tissage élaboré de ligaments, tendons et muscles, et de disques caoutchouteux qui les isolent de la moelle épinière, laquelle est essentiellement une continuation de cerveau et est reliée à un vaste réseau de terminaisons nerveuses. Jour et nuit, cette merveilleuse mécanique est soumise aux forces de la pression, à la torsion et au fléchissement. Il n’est donc pas surprenant que les choses aillent de travers à l’occasion. Le mal de dos en est l’inévitable conséquence, qu’il s’agisse d’une foulure d’un ligament, d’un froissement musculaire, d’une hernie discale, du pincement d’un nerf ou d’une irritation d’une articulation.

Personnes à risque de souffrir des maux de dos

On risque d’avoir mal au dos si on adopte une mauvaise posture, si on fait de l’embonpoint ou si on est constamment stressé. Des maladies telles que l’ostéoporose, l’arthrite et même le cancer métastatique augmentent également le risque. Vous pouvez également essayer ces exercices pour mieux vous protéger et prévenir les maux de dos.

Premier étirement pour assouplir votre dos et prévenir les douleurs dorsales

«Cet exercice d’étirement de dos allonge les muscles paradorsaux (muscles situés sous la colonne) et fait travailler les muscles ischio-jambiers, les muscles du mollet et la plante des pieds.» Vos mains ne doivent pas dépasser les orteils car l’objectif n’est pas d’être allongé au sol. Vous ne devriez pas ressentir de tiraillements au niveau des ligaments du dos et des vertèbres. Lorsque vous sentez l’étirement dans le dos, revenez doucement à votre position de départ. Margot McKinnon recommande de faire cet exercice santé plusieurs fois par jour, après la journée de travail, afin de garder la forme.

Technique: assis au sol, les jambes écartées au-delà des hanches, baissez la tête et commencez à descendre en basculant les hanches. Respirez normalement. En descendant, repliez le menton vers le cou. «On a l’impression de faire rouler les disques de la colonne vertébrale», précise Margot McKinnon, directrice du Body Harmonics Pilates, à Toronto, et responsable de la formation des professeurs de Pilates, au Canada et aux États-Unis. Faites glisser vos mains devant vous sur le sol.

Étirement du dos (position chat-chameau)

Technique: placé sur les mains et les genoux, cambrez et arrondissez doucement le dos afin que les trois sections de votre colonne vertébrale – lombaire (inférieure), thoracique (médiane) et cervicale (supérieure) – se tendent et se fléchissent, alternativement. Procédez lentement et doucement, sans forcer. Chaque mouvement devrait durer de trois à quatre secondes. Répétez l’exercice à cinq ou six reprises.

