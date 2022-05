Thé et café réduisent le risque de démence

YaiSirichai/Shutterstock

Bonne nouvelle pour ceux qui en boivent: non seulement le café et le thé aident à démarrer la journée mais, en quantité raisonnable, ils diminueraient le risque d’AVC et de démence. Une étude chinoise sur plus de 350000 habitants du Royaume-Uni a en effet constaté une réduction de 32% dans le premier cas et de 28% dans le second chez les sujets qui boivent deux ou trois tasses par jour comparativement à ceux qui n’en boivent jamais. Si vous avez déjà fait un AVC, boire régulièrement du café pourrait diminuer de 40% la probabilité de démence vasculaire, séquelle courante d’un AVC.

