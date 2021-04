Symptômes du cancer du côlon chez la femme: 5 signes à connaître

Les symptômes du cancer du côlon chez la femme sont similaires à ceux de l’homme. Ils peuvent toutefois être confondus avec des problèmes gynécologiques, comme des crampes et des ballonnements.

Le cancer du côlon chez la femme

Quand vous entendez les mots «cancer du côlon», vous les associez probablement à un homme d’un certain âge, mais c’est loin de correspondre à la réalité.

«Le cancer colorectal est le 3e cancer le plus courant chez les hommes et les femmes aux États-Unis», déclare la Dre Milena Gould Suarez, une gastro-entérologue de Houston, au Texas. La Société du cancer estimait qu’en 2020, 73 Canadiens recevaient chaque jour un diagnostic de cancer colorectal.

En fait, le risque est pratiquement identique pour les deux groupes. Selon la Société américaine du cancer, le risque global pour un homme de développer un cancer colorectal est de 4,3% comparativement à 4% pour une femme.

Il ne fait aucun doute que le cancer du côlon est une maladie qui touche aussi les femmes. Il se manifeste chez elles pratiquement de la même façon que chez les hommes, mais avec quelques nuances. Par exemple, certains de leurs symptômes peuvent être confondus avec des symptômes gynécologiques, comme des crampes ou des ballonnements.

La génération Y est un autre groupe touché. Le taux de cancer du côlon augmente chez les natifs numériques (personnes nées entre 1981 et 1996), les rendant ainsi deux fois plus susceptibles de développer la maladie que les personnes nées en 1950.

Le cancer colorectal fait référence à tout cancer qui commence dans le côlon ou le rectum qui composent ensemble le gros intestin dans votre appareil digestif. Les polypes, ou tumeurs, peuvent se former dans le côlon ou le rectum.

La plupart sont bénins, mais certains types présentent un risque plus élevé de devenir cancéreux, notamment les polypes adénomateux, les polypes festonnés sessiles et les adénomes festonnés traditionnels. Les polypes hyperplasiques ainsi que les polypes inflammatoires ne se transforment généralement pas en cancers.

