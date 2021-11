Risque de glaucome: attention à la caféine

frantic00/Shutterstock

Le glaucome est l’une des principales causes de malvoyance. S’il y a des cas dans votre famille, une étude publiée dans Ophtalmology vous conseille de modérer votre consommation de caféine. Les sujets dont le risque héréditaire de glaucome était élevé s’exposaient davantage à en souffrir s’ils buvaient plus de trois tasses de café par jour (ou une quantité équivalente d’une autre boisson caféinée comme le thé ou les boissons énergisantes) que s’ils n’en buvaient pas du tout. Explication possible: la pression oculaire des grands consommateurs de caféine était plus élevée, ce qui peut induire le glaucome en abîmant les nerfs optiques.

