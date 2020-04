Plusieurs facteurs sont à l’origine de vos yeux secs ou irrités. En voici les causes moins connues et les solutions pour y remédier.

1 / 6

fizkes/Shutterstock

Les larmes contre les yeux secs

On n’y pense en général que lorsqu’on pleure, mais les larmes lubrifient les yeux à chaque battement de paupières. À mesure qu’on prend de l’âge, on en sécrète moins, ce qui peut assécher les yeux et provoquer de la douleur, des démangeaisons, des rougeurs, mais aussi un larmoiement qui brouille la vue.

«La ménopause, un médicament, l’environnement, autant de facteurs qui peuvent influer sur la production des larmes», explique le Dr Christophe Baudouin, professeur d’ophtalmologie à Paris.

La sécheresse oculaire est courante chez les femmes âgées, en raison de leurs fluctuations hormonales , chez les victimes du syndrome de Sjogren, maladie qui dessèche les muqueuses , et chez ceux qui passent beaucoup de temps devant un ordinateur parce qu’on bat moins souvent des paupières quand on fixe un écran. Elle peut toutefois avoir d’autres causes, moins connues.

Lisez ces informations complémentaires si vous avez les yeux secs ou irrités.