15 signaux annonciateurs de la ménopause

evilbeau/Shutterstock

Douleurs dans la poitrine

De vilaines fluctuations hormonales peuvent à l’occasion causer une certaine sensibilité des seins (allant de l’agaçant à l’insupportable), même si vos menstruations ne sont pas à l’ordre du jour. Comme la périménopause est synonyme de règles irrégulières, il est presque impossible de savoir quand vos seins vont commencer à élancer, selon l’Institut du cancer américain. La texture de vos seins peut également donner l’impression d’être plus grumeleuse qu’à l’habitude, note la blogueuse Ellen Dolgen, auteure du livre numérique gratuit , The Girlfriend’s Guide to Surviving and Thriving During Perimenopause and Menopause (Le guide des copines pour survivre et s’épanouir durant la périménopause et la ménopause).

