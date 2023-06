Votre calendrier des allergies saisonnières

Erika Bisaillon pour Sélection du Reader's Digest

Trois «saisons» de pollen

Au Québec, il y a trois «saisons» de pollen qui causent des allergies saisonnières, allant de la mi-mars au mois d’octobre. Au Canada, la période des allergies est plus étendue, notamment à cause des provinces de l’ouest et de l’est qui n’ont pas les mêmes températures. Les arbres et autres responsables des allergies ne produisent donc pas leur pollen au même moment.

Le pollen est le principal responsable de la majorité des allergies dites «saisonnières», c’est-à-dire des allergies qui se manifestent pendant une période précise.

En 2021, une étude exhaustive publiée dans les PNAS montrait que le changement climatique aggrave bel et bien les saisons polliniques en Amérique du Nord:

Elles commencent environ 20 jours plus tôt;

Elles durent en moyenne huit jours de plus;

Elles contiennent 21% plus de pollen.

Tout cela laisse à penser que l’augmentation de la température risque d’aggraver le phénomène dans les prochaines décennies.

Le Québec n’échappe pas au phénomène continental. La saison peut maintenant y commencer dès la fin mars (avec le pollen des arbres et arbustes), se poursuivre durant le printemps et l’été (pollen des graminées) et se terminer en octobre (pollen de l’herbe à poux).