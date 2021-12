Cataracte: 7 symptômes silencieux à reconnaître

Signalée par une opacification partielle ou totale du cristallin, la cataracte touche plus de 3,5 millions de Canadiens. La plupart des cas ne sont pas détectés avant un stade avancé, car cette affection est indolore et la perte de vision, progressive. Voici les symptômes à reconnaître.

La cataracte, qu’est-ce que c’est exactement?

La cataracte est l’un des troubles oculaires les plus courants au monde. En fait, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estiment que 30 millions de personnes seront atteintes de cataracte d’ici 2020. La cataracte est une zone trouble ou opaque du cristallin de l’œil qui se développe avec le temps. Malgré leur fréquence, la plupart des cas de cataracte ne sont pas détectés avant d’avoir progressé, car ils sont indolores et la perte de vision est subtile. (Voici quelles sont les maladies que les ophtalmologistes sont les premiers à détecter.) Les deux yeux (ou un seul) peuvent être touchés. Pour diagnostiquer cette affection, les optométristes et autres spécialistes des yeux recherchent un jaunissement du cristallin et une opacité de la capsule arrière.