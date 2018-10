Blanchiment des dents : 9 choses à savoir selon les dentistes

En fait, vous devrez probablement utiliser ces coffrets de blanchiment à domicile pour ne pas voir vos dents perdre de leur éclat. Le blanchiment des dents exige de l’engagement et du suivi. « Vous ne pouvez pas seulement les blanchir et passer à autre chose », prévient le Dr Graves. Dans les faits, vous assisterez à la disparition progressive de ce blanc éclatant au bout de six mois si vous ne faites pas de retouches mensuelles à la maison avec un produit de qualité professionnelle. Cependant, n’utilisez pas les produits de blanchiment trop souvent, car, si l’on se fie aux études, ils « provoquent une érosion de l’émail en quantité microscopique qui peut accroître la sensibilité des dents et aller même jusqu’à causer des caries. »

Un blanchiment léger grâce aux produits en vente libre

Vous pourrez trouver un produit blanchissant convenable à la pharmacie si vous ne cherchez qu’à blanchir vos dents d’un ton ou deux. « Si vos dents ne sont pas sensibles et n’exigent qu’un léger blanchiment, les produits en vente libre devraient convenir, explique le Dr Klein : des bandes ou des gouttières qui utilisent une solution diluée de peroxyde, par exemple. » Essayez le coffret White Duo d’APA et ses bandes qui adhèrent bien aux dents. Elles contiennent de l’huile de menthe poivrée pour calmer la sensibilité et du nitrate de potassium pour protéger les nerfs sous la gencive. Vous ne serrerez pas les dents de douleur comme avec certains traitements professionnels. Le prix élevé de ce coffret repose sur les résultats impressionnants qu’il donne en moins d’une semaine. Pour un choix plus abordable, essayez les bandes 3D Luxe White Strips Professional Effects de Crest : elles sont sûres pour l’émail, elles effacent les taches et le jaunissement en trois jours, et le traitement complet prend 20 jours. Vous pouvez aussi vous brosser les dents avec le Sonic Blue Teeth Whitening System de Go Smile on the Go, qui intègre la technologie de la lumière bleue à sa brosse à dents électrique. Appliquez le gel blanchissant en même temps que votre dentifrice habituel et brossez deux fois par jour pendant deux minutes pour obtenir des dents plus blanches en deux jours.

Évitez de faire ces 10 erreurs lors de votre blanchiment dentaire.