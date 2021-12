Tous les points d’acupression sur votre corps et comment les presser

1 / 8

La solution antistress en tout temps

Parfois votre cerveau, lorsqu’il est en ébullition, ne veut pas se mettre au point mort. La recherche a prouvé que l’acupuncture peut soulager le stress, mais ça ne servira pas à grand-chose si vous êtes au travail et que votre échéance est à 15 heures. C’est le moment de faire appel à l’acupression. Cette méthode cible les mêmes zones que les points d’acupuncture, mais le bout de vos doigts va remplacer les aiguilles, le tout accompagné d’une respiration profonde et rythmique.

Selon le Dr Justin Newman, spécialiste de médecine holistique, l’acupression réduit l’anxiété de plusieurs façons. «Tout d’abord, l’acupression active la libération d’endorphines cérébrales: le patient se sent plus calme, il a l’esprit plus clair et il est plus concentré après le traitement.» Dans un deuxième temps, l’acupression ralentit la stimulation du système nerveux sympathique et la réponse au stress tout en aidant votre système nerveux parasympathique à contrôler la relaxation de votre corps. «Il existe plusieurs points du corps qui peuvent calmer l’esprit et soulager l’anxiété, dit le Dr Newman. On peut les utiliser seuls ou avec d’autres. Souvent un point est plus sensible que les autres, ce qui indique son importance à un moment précis.»

