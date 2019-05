10 causes courantes de dysfonction érectile

On peut difficilement imaginer qu’une simple hypertension artérielle ou des médicaments puissent avoir un lien avec ce problème. Ce sont pourtant des causes courantes de dysfonction érectile (DE).

Une étude menée par un comité de l’Association canadienne d’urologie estime qu’un tiers des Canadiens souffriraient de dysfonction érectile. On croit qu’elle affecte moins de 5% des hommes dans la quarantaine, et jusqu’à 60% de ceux de plus de 70 ans. On définit la dysfonction érectile comme l’incapacité d’obtenir ou de maintenir une érection permettant l’activité sexuelle.

Les érections reposent sur plusieurs fonctions complexes de l’anatomie. Par exemple la circulation sanguine, la résistance cardiaque, le système endocrinien, la fonction nerveuse et même la performance cognitive, qui peuvent tous déclencher une dysfonction érectile. Ainsi, tout problème touchant l’une de ces fonctions pourrait se répercuter sur le baromètre personnel des hommes.

2 / 12

iStock/MONKEYBUSINESSIMAGES

Les problèmes occasionnels d’érection n’ont pas de quoi inquiéter

Ils peuvent résulter d’une surconsommation d’alcool, du stress, de la fatigue, ou même d’une dispute dans le couple. Méfiez-vous aussi de ces aliments qui tuent la libido. Les médecins de la Clinique de Cleveland précisent cependant que si cela se répète plus de la moitié du temps, une recherche de la cause physique ou psychologique sous-jacente s’impose et celle-ci devra être traitée. Ils ajoutent que la dysfonction érectile n’est pas une maladie, mais un symptôme.

Comme on le verra plus loin, il y aurait même des causes de DE qui pourraient mettre la vie de l’homme en danger.

Les troubles érectiles sont difficiles à cerner en raison du grand nombre de causes que les médecins ont à vérifier. Voici un survol des plus courantes, ainsi que quelques conseils pour y remédier.