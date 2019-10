Testostérone: 10 questions que les hommes devraient poser à leur médecin

3 / 10 JIJOMATHAIDESIGNERS / SHUTTERSTOCK Mon taux de testostérone est-il faible? Les niveaux auxquels on peut parler d’un déficit de testostérone d’un point de vue médical ne sont toujours pas bien compris, mais ce n’est pas seulement un problème pour les hommes d’un certain âge: le déficit de testostérone est l’un des huit problèmes de santé sexuelle dont les hommes milléniaux ne parlent pas. Renseignez-vous sur les 8 problèmes de santé sexuelles dont les hommes milléniaux ne parlent pas (à tord!) La production de testostérone varie beaucoup d’un homme à l’autre, et les taux de cette hormone fluctuent tout au long de la journée – ils sont généralement plus élevés le matin. Bien qu’il n’existe pas de définition standard d’un «faible» taux de testostérone, la Clinique Mayo estime qu’une fourchette saine pour un adulte moyen (30 ans et plus) se situe entre 270 et 1070 nanogrammes par décilitre de sang. Selon l’Institut national de la santé américain (NIH), les symptômes possibles d’un faible taux de testostérone sont la diminution de la libido, le dysfonctionnement érectile ou l’impuissance, l’augmentation de la taille des seins, la diminution du nombre de spermatozoïdes, les bouffées de chaleur, la dépression, l’irritabilité et l’incapacité à se concentrer, le rétrécissement et le ramollissement des testicules, la perte de masse musculaire ou de poils et une propension aux fractures.

Comment diagnostique-t-on un faible taux de testostérone? La plupart des hommes ont plus de testostérone qu'il n'en faut, mais chez certains d'entre eux, le corps ne produit pas assez d'hormone. On parle alors d'hypogonadisme. Un test sanguin peut indiquer à votre médecin quelle quantité de testostérone circule dans votre sang et combien votre corps en contient globalement. Toutefois, selon les directives de pratique clinique de la Société endocrine américaine publiées dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, on ne devrait diagnostiquer l'hypogonadisme que «chez les hommes affichant des symptômes et des signes correspondant à des niveaux de testostérone dont la faiblesse ne fait aucun doute.» Ces directives déconseillent le dépistage systématique chez les hommes afin d'éviter l'étiquetage – et la médication – d'individus par ailleurs en bonne santé et «pour qui le dépistage, le traitement et le suivi représenteraient un fardeau dont les avantages sont discutables».