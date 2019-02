8 traitements plus profitables que les antidépresseurs

4 / 8 nd3000 / Shutterstock N’ayez pas peur de suer Selon une étude menée en 2017, 12% des cas de dépression peuvent être évités grâce à une heure d’activité physique par semaine. Mais l’exercice n’aide pas seulement à prévenir la dépression, c’est également un antidépresseur naturel. D’après le Journal of Clinical Psychiatry, parmi les personnes chez qui on a diagnostiqué un trouble dépressif majeur et n’ayant pas bien répondu aux traitements médicamenteux, 30% de celles qui ont fait de l’exercice physique ont été en rémission après douze semaines. D’ailleurs, la clinique Mayo souligne qu’une séance de transpiration, en plus de libérer des endorphines, est également un bon moyen de chasser les pensées négatives et améliorer les relations interpersonnelles. Éliminez ces attitudes négatives de votre vie pour vous sentir plus épanoui.

5 / 8 Image-Point-Fr / Shutterstock Faites-vous dorer au soleil Manque de sommeil, sentiment de confusion, fatigue et rage de sucre : voilà quelques signes du trouble affectif saisonnier (TAS), ou dépression hivernale, qui sévit lorsque les journées s’écourtent (et s’assombrissent). Apprenez-en plus sur ce «blues de l’hiver» et les moyens de le surmonter. Selon un rapport de 2012 publié dans l’American Family Physician, les antidépresseurs et la luminothérapie constituent alors des solutions possibles. Si vous craignez les effets secondaires des premiers, adoptez plutôt une approche plus naturelle. La luminothérapie consiste à s’exposer, trente minutes chaque matin, à l’intérieur d’un caisson, à une lumière fluorescente blanche située entre 30 et 45 cm de distance. En l’espace d’une semaine ou deux, on devrait commencer à se sentir mieux, mais l’exercice devrait se prolonger tout l’hiver.