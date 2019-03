Vivre sainement

12 choses que les sexologues aimeraient que vous sachiez

Des sexologues remettent les pendules à l’heure en vous expliquant ce que vous pouvez attendre d’eux, quand vous devriez les voir et, accessoirement, ce que vous pouvez faire pour améliorer votre vie sexuelle.

1 / 12 wavebreakmedia / Shutterstock Vous n’avez pas besoin de passer à l’acte devant (ou avec) votre thérapeute ! Vous avez peut-être entendu dire qu’il vous faudrait montrer, plutôt qu’expliquer, votre problème en thérapie sexuelle. Et si vous avez regardé la série Masters of Sex, c’est effectivement comme ça que ça se passe avec eux : en vertu de la thérapie de substitution sexuelle, les chercheurs ou leur personnel ont des relations sexuelles pour aider les patients. Mais les sexologues ne surveilleront pas ou ne participeront pas à vos ébats sexuels. Ils ne feront que vous aider à renouer avec le sentiment amoureux. «Jamais le sexe, les attouchements ou le déshabillage ne font partie de la thérapie professionnelle, affirme Shannon Chavez, psychologue clinicienne agréée et sexologue à Beverly Hills, en Californie. Cette thérapie est semblable à une thérapie conventionnelle, sauf qu’elle traite principalement de la santé sexuelle et qu’elle est axée sur la recherche de solutions et le court terme. Je décris mon approche thérapeutique comme une thérapie par la parole faisant un usage étendu du coaching, de l’éducation sexuelle aux adultes, des approches comportementales et des exercices. Nous sommes un outil pour l’apprentissage de la pleine conscience, de la gestion du stress et de l’autonomie.» Consultez aussi ces choses que votre conseiller conjugal connaît à propos de votre relation – mais qu’il ne vous dit pas!

2 / 12 pixelaway / Shutterstock Vos problèmes sexuels sont peut-être d’ordre médical Une thérapie sexuelle peut aider à régler beaucoup de problèmes d’ordre sexuel, mais il pourrait aussi être dû à un problème de santé qui nécessite une intervention médicale – comme la dysfonction érectile ou un dysfonctionnement sexuel féminin. «De nombreux couples ne savent pas que certains problèmes de désir sexuel ou d’excitation sexuelle peuvent être causés par un problème médical», explique Pepper Schwartz, thérapeute, professeure de sociologie à l’Université de Washington et auteure de 22 livres, dont American Couples: Money, Work and Sex. «Si une femme qui vit une relation bien établie éprouve des problèmes sexuels persistants pendant six mois ou plus, le problème est peut-être plus médical que relationnel. Le dysfonctionnement sexuel féminin le plus fréquent est la baisse de la libido, qui cause de la détresse. Un thérapeute ou un professionnel de la santé peut passer en revue la longue liste des raisons pouvant expliquer la perte du désir sexuel et aider à en déterminer la cause. La solution ne se résoudra peut-être pas en quelques séances, mais la première étape pour résoudre un problème sexuel qui vous gâche la vie est d’admettre qu’il s’agit d’un problème et de trouver quelles sont les meilleures options thérapeutiques.» Vous avez moins de 35 ans? Méfiez-vous de ces 8 problèmes de santé sexuelle.