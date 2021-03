Maigrir: 11 aliments pour faire fondre la graisse

5 / 11

La sardine pour faire fondre la graisse

Les sardines vous répugnent?

Essayez de changer de regard sur ce petit poisson plein de goût, dont la consommation aura de multiples bénéfices pour votre santé et votre ligne.

Le New York Times les a même classées parmi «les meilleurs aliments que vous ne mangez pas»!

Tout d’abord, 2 sardines ne fournissent que 50 calories (191 si vous les consommez en boîte et à l’huile, ce qui demeure extrêmement intéressant).

Mais les sardines sont avant tout riches en nutriments excellents pour la santé, comme la vitamine B12.

Elles sont aussi l’une des sources les plus concentrées des fameux acides gras oméga-3: une portion de sardines (environ 100g) permet de couvrir plus de 50% des besoins quotidiens.

Sachez aussi que les oméga-3 aident à diminuer le taux de triglycérides et de mauvais cholestérol.

De plus, une étude française a démontré que les hommes qui substituent une partie de leur apport en lipides par des huiles de poisson retrouvaient un poids significativement plus santé.

Et surtout, n’enlevez pas les arêtes ! Petites et souples, elles peuvent être consommées sans aucun problème et font des sardines l’un des aliments les plus riches en calcium qui existent.

Elles sont aussi une très bonne source de vitamine D, essentielle à la santé osseuse et présente dans si peu d’aliments qu’on la retrouve le plus souvent dans les produits laitiers enrichis.

Les sardines sont également une bonne source de phosphore, un minéral qui aide à renforcer la matrice osseuse.

Pour toutes ces raisons, ces petits poissons succulents et injustement mal-aimés constituent une alternative de choix aux produits laitiers et autres sources de protéines, les calories et le mauvais gras en moins. C’est aussi pour cela que les sardines font partie des poissons que vous devriez manger (contrairement à eux!).