14 exercices pour le haut du corps à faire avec des haltères

Adelaides/Shutterstock

Tonifiez les muscles du haut de votre corps

Une des choses que les gyms ne vous disent pas est que tonifier vos muscles du haut du corps ne nécessite pas une tonne d’équipement ni un abonnement exorbitant. Tout ce dont vous avez besoin est une paire d’haltères pour exécuter la plupart de ces exercices qui tonifient les muscles pectoraux, du dos, des épaules et des bras. Optez pour une combinaison de ces mouvements qui se concentrent sur les pectoraux et le dos afin d’éviter de trop développer ou de tonifier un muscle au détriment d’un autre. Et au contraire, faites attention à ces exercices de musculation qui font plus de mal que de bien!