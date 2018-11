4 / 8

POPROTSKIY ALEXEY/SHUTTERSTOCK

Certains hommes savent que le mariage est un exercice périlleux

Quand Jason Daniels a décidé de demander la main de sa copine amatrice d’escalade, il a tout de suite décidé de l’amener à la montagne faire une bonne ascension parce que rien ne peut pimenter davantage une demande en mariage qu’un soupçon de danger. « Elle grimpe des montagnes parce que c’est là qu’elle se sent le plus calme, le plus dans son élément, et c’est exactement là que je devais lui faire me demande. J’avais caché la bague dans la bouteille d’eau que je fixe à mon harnais et nous nous étions engagés dans la descente d’une paroi vraiment très à pic. Elle était un peu devant moi et c’est quand je l’ai rejointe, à plus de 200 mètres du pied de la paroi, que je lui ai posé la question. Comme on était dans un passage plutôt dangereux, nous n’avons pas pu nous sauter dans les bras avant d’arriver en bas. J’ai eu droit à un rapide “OUI !” et à un bisou sur la joue, et nous nous sommes laissés glisser le plus rapidement que nous le pouvions. J’avais tellement hâte d’appeler ma famille. »

