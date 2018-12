Prévention

Ce que votre médecin ne vous dit pas sur les tests génétiques

L’analyse du code génétique peut vous donner de formidables informations sur votre santé, mais comporte aussi sa part de risque. Voici ce que vous devriez savoir avant de partir à la conquête de votre génome.

1 / 9 Stock-Asso/Shutterstock Les tests génétiques sont parfois une délivrance Alix, une mère de famille travaillant à Seattle, se débat depuis l’enfance avec une fatigue chronique en plus d’être malade à répétition et de ressentir de très vives douleurs à l’estomac. Tous les docteurs qu’elle a consultés n’ont jamais trouvé ce dont elle souffrait malgré tous les tests qu’ils lui ont fait passer, lui répétant souvent que tout ça, c’était dans sa tête. Finalement, après un épisode de douleurs à l’estomac assez violent pour l’avoir conduite à l’urgence, Alix s’est tournée vers 23andMe, société de biotechnologie basée à Mountain View en Californie qui propose, moyennant finance, une analyse du code génétique des clients. Elle a commandé un kit qui lui demandait de prélever un échantillon de salive et de le renvoyer à la compagnie. Les résultats indiquaient qu’il était très probable qu’elle souffre d’une intolérance au lactose. Après 40 ans de douleurs et d’incompréhension, Alix a enfin pu «donner un sens» à tous ses symptômes. Elle a changé son alimentation et se sent désormais beaucoup mieux, comme si elle avait un «nouveau corps» et qu’elle pouvait enfin profiter de la vie avec sa famille. Vous souffrez de fatigue chronique? Ces 7 causes médicales pourraient en expliquer la raison.

2 / 9 Dabarti CGI/Shutterstock Les tests ADN, une affaire de plus en plus personnelle Les tests génétiques offerts directement aux consommateurs – qui permettent aux gens d’acheter un kit d’analyse génétique à faire soi-même sans passer par un professionnel de la santé – sont de plus en plus populaires. La société californienne 23andme offre au Canada depuis 2014 (alors que la FDA ne les a autorisés aux États-Unis qu’en avril 2017) des tests permettant de révéler le risque génétique d’un tas de maladies, dont la maladie de Parkinson, la maladie d’Alzheimer tardive, la thrombophilie héréditaire et bien d’autres. «Les soins de santé sont de plus en plus axés sur le consommateur, dit la Dre Mary Freivogel, une spécialiste du cancer. Les tests génétiques offerts aux consommateurs sont là pour de bon et vont connaître une forte croissance au cours des cinq années à venir.» 23andMe et d’autres compagnies telles que Viaguard et EasyDNA offrent des tests génétiques (qui nécessitent parfois la participation d’un médecin) dans des domaines reliés au bien-être (qualité du sommeil, poids), à la carrière (risques de fibrose cystique, par exemple), à l’hérédité en cas de cancer et parfois même aux antécédents ancestraux. Les premiers signes de maladies graves passent souvent inaperçus. Demandez l’avis d’un médecin si vous présentez l’un de ces symptômes.