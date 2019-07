11 signes indiquant que vous serez un jour un très bon parent

5 / 11

Vous avez déjà dit «non merci» à un gros projet de travail et êtes allé au spa à la place

Si vous pensez qu’il est difficile de trouver l’équilibre dans votre vie actuelle, attendez d’avoir des enfants, sourit Rachel Christie, éducatrice de la petite enfance et coach familiale. Dire «oui» à une chose (comme une mission professionnelle) signifie automatiquement que vous devez dire «non» à tout le reste (la pièce de théâtre que joue votre enfant à l’école, par exemple). Savoir dire non gentiment mais fermement est donc un signe que vous serez bon pour concilier vie professionnelle et vie familiale. «Cela signifie non seulement trouver l’équilibre entre repas sains et friandises, entre devoirs et plaisir, mais aussi de parvenir à un équilibre entre vos obligations parentales et vos «obligations» envers vous-même, dit-elle. Les parents doivent pouvoir se ressourcer s’ils veulent avoir l’énergie et la patience de prendre soin de leurs enfants d’une manière amusante, joyeuse et aimante. N’attendez pas que la coupe soit pleine avant de décompresser.»

