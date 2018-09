12 souvenirs d’écoles à travers le Canada

9 / 12

sedat seven/Shutterstock

Souvenir d’école : Profil bas, vraiment ?

En 2007, je suis entrée au CÉGEP. Après avoir passé tout mon primaire et mon secondaire à refuser résolument d’être cool, j’étais déterminé à faire profil bas et à me rendre jusqu’en juin. Quand la cloche a sonné à la fin de la première journée, j’avais un besoin d’aller aux toilettes. Le seul problème? Je ne savais pas où elles se trouvaient. Je me suis très vite perdue et me suis retrouvée à faire frénétiquement le tour du bâtiment alors que des foules d’adolescents passaient devant moi. J’ai essayé d’avoir l’air sûre de moi – après tout, je ne m’étais pas levée à 7 heures du matin pour me maquiller pour rien ! –, mais au fond de moi, je me disais : «Ça y est ma vieille, c’est comme ça que ça se termine pour toi!»

Finalement, bingo! J’aperçois le symbole universel des «toilettes pour femmes», et je me rue à l’intérieur. Ce n’est qu’en sortant de ma cabine pour me laver les mains que j’ai vu que toutes les autres personnes dans la pièce semblaient plus âgées que moi. Bizarre, me suis-je dit. Est-ce que les élèves et les enseignants partagent les mêmes toilettes au CÉGEP ?

«Vous n’êtes pas censé être ici», m’a dit un membre du personnel enseignant. Je suis sortie en bafouillant des excuses et en me séchant les mains sur mes jeans. À l’extérieur, une inscription portant de grosses lettres barrait la porte : «RÉSERVÉ AUX ENSEIGNANTS». Mes espoirs de passer inaperçue ont été anéantis instantanément : les couloirs étaient encore bondés et tout le monde m’a vu sortir. Leurs regards semblaient dire : «Ça, c’est une vraie chouchoute de prof! Elle va même aux toilettes avec eux!» – Anna Fitzpatrick